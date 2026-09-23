Ngày 23/9, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam thêm 25 bị can về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Tính đến nay, liên quan đến chuyên án này, Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Các bị can có vai trò quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Ảnh: CACC

Xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp

Trước đó, qua quá trình đấu tranh chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp khác, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Lê Văn Hiền (SN 1984, trú phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Đến tháng 4/2026, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can đầu tiên về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Quá trình mở rộng điều tra đã làm rõ, từ tháng 12/2021-10/2025, Lê Văn Hiền cùng các đồng phạm đã thành lập mới và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma”. Số công ty này được sử dụng làm công cụ phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm thu lợi bất chính.

Hiền đã chỉ đạo hệ thống đối tượng “chân rết” sử dụng các công ty "ma" trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn GTGT cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; tiền thuế GTGT là 1.585 tỷ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỷ đồng.

Cơ quan công an đánh giá đây là đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi trong thời gian dài, lôi kéo hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc tham gia sử dụng hóa đơn khống.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, phương thức thủ đoạn của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định.