Ngày 23/9, Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm người mẹ và thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ lại tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau xác nhận bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp bé gái sơ sinh được mẹ sinh tại bệnh viện rồi rời đi, không quay lại chăm sóc.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Ảnh: KL

Theo hồ sơ lưu trữ, khoảng 14h30 ngày 7/7, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau tiếp nhận sản phụ Lê Hồng Nhiên (43 tuổi). Đến 17h05 cùng ngày, người phụ nữ này sinh một bé gái, nặng 3,3kg.

Trong thời gian nằm viện, bà Nhiên hoàn tất các khoản viện phí. Quá trình thăm khám, người phụ nữ này hạn chế giao tiếp, ít trao đổi với nhân viên y tế. Trước khi sinh, bà Nhiên được ghi nhận đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các vật dụng cần thiết cho em bé.

Sau sinh, bà Nhiên nói với bệnh nhân cùng phòng rằng ra ngoài mua thêm đồ dùng cho con. Tuy nhiên, người phụ nữ này không quay trở lại bệnh viện. Các bác sĩ đã chuyển bé gái đến Khoa Sơ sinh để tiếp tục chăm sóc.

Chiều 16/7, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau và UBND phường Tân Thành theo quy định. Hiện bé gái được tạm đặt tên là Nhân An Nhiên.

Theo Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau, khi tiếp nhận, sức khỏe bé ổn định, tỉnh táo, môi hồng, thở đều, bú được, không ghi nhận dị tật. Bé tiểu tiện, đại tiện bình thường.

Đến nay, sau hơn 2 tháng kể từ khi bé chào đời, người mẹ vẫn biệt tăm và chưa có thông tin về thân nhân đến liên hệ nhận bé.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau đang thông báo để cha, mẹ hoặc thân nhân của bé biết và liên hệ nhận lại bé.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có cha, mẹ hoặc thân nhân đến liên hệ, Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau sẽ thực hiện các thủ tục tiếp nhận, nuôi dưỡng bé theo quy định.