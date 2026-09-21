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Cơ quan công an xác định, nhóm người trên hóa trang thành các nhân vật trong phim Tây Du Ký nhằm hỗ trợ dịch vụ mai táng một người vừa mất ở địa phương theo nguyện vọng của gia đình.

Cơ quan công an đã làm việc với 4 người trong clip "thầy trò Đường Tăng" đi trên làn đường dành cho ô tô. Ảnh: CA

Diễn biến khi đó là nhóm người hóa trang “thầy trò Đường Tăng” di chuyển trước, đi trong làn đường dành cho ô tô theo lộ trình đã tính toán; còn đoàn đưa linh cữu người mất đang di chuyển phía bên kia đường.

Thấy nhóm hóa trang “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa trắng, đi bộ trong làn đường dành cho ô tô, có người ngỡ đây là phục vụ làm clip "câu view" nên quay lại một phần diễn biến của sự việc, đăng lên mạng xã hội.

Hiện cơ quan chức năng đang xem xét diễn biến sự việc, hành vi của nhóm người nói trên để có hướng xử lý.