Cá mòi là thực phẩm giàu omega-3, canxi, vitamin D và protein. Nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng, loại cá nhỏ này có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe xương, tim mạch và sự phát triển não bộ.

Ăn cá mòi thường xuyên mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe xương, tim mạch, não bộ và thị lực? (Ngọc Hiên - Hà Nội)

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa tư vấn:

Cá mòi là thực phẩm giàu omega-3, canxi, vitamin D và protein. Loại cá này có môi trường sống rất rộng, bao gồm cả nước mặn, nước ngọt và nước lợ.

Một trong những điểm nổi bật của cá mòi là hàm lượng omega-3, đặc biệt là hai axit béo EPA và DHA. Đây là những chất béo có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và thị lực.

Nguồn canxi tự nhiên tốt cho xương

Cá mòi đóng hộp, nếu được chế biến cùng xương mềm, là nguồn cung cấp canxi đáng kể. Khác với nhiều loại cá thường phải bỏ xương khi ăn, xương cá mòi sau chế biến có thể ăn được, giúp bổ sung thêm khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì hệ xương, răng chắc khỏe. Trong khi đó, vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn.

Cá mòi giàu dưỡng chất. Ảnh: X.H.

Sự kết hợp giữa canxi, vitamin D và protein khiến cá mòi trở thành thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn của người cao tuổi, đặc biệt là những người cần chú ý đến sức khỏe xương và nguy cơ loãng xương.

Tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ

Với trẻ em, cá mòi cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. DHA và EPA trong cá cũng góp phần hỗ trợ sự phát triển của não bộ và chức năng thị giác.

Ngoài ra, canxi và vitamin D trong cá mòi hỗ trợ quá trình hình thành xương, giúp trẻ phát triển hệ xương khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi cho trẻ ăn cá mòi, cha mẹ cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi, kiểm tra kỹ xương và chế biến mềm, nhuyễn để hạn chế nguy cơ hóc, nghẹn. Không nên sử dụng cá mòi đóng hộp nhiều muối thường xuyên cho trẻ nhỏ.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch

Omega-3 trong cá mòi có tác dụng hỗ trợ giảm triglyceride máu, đồng thời góp phần duy trì chức năng tim mạch và mạch máu.

Đây cũng là loại cá chứa chất béo không bão hòa, có thể được sử dụng thay thế một số nguồn thịt giàu chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.

Việc bổ sung cá mòi vào chế độ ăn cân đối, kết hợp vận động thường xuyên và kiểm soát huyết áp, mỡ máu có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Lưu ý: Cá mòi có thể được chế biến thành nhiều món như kho nhừ, hấp, nướng hoặc sử dụng loại đóng hộp. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên lưu ý ưu tiên cá tươi hoặc sản phẩm đóng hộp có hàm lượng muối thấp.

Người mắc tăng huyết áp cần hạn chế cá mòi đóng hộp nhiều muối. Người mắc bệnh thận cần tham khảo bác sĩ về lượng protein, phốt pho và canxi phù hợp.

Trẻ nhỏ cần được chế biến cá kỹ, loại bỏ nguy cơ hóc xương. Bạn nên ăn đa dạng các loại cá, không phụ thuộc vào một nguồn thực phẩm duy nhất.

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