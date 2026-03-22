Dưới đây là 5 vấn đề phổ biến nhất mà người dùng Honda HR-V thường phản ánh sau một thời gian sử dụng, kèm theo những lưu ý để người mua có cái nhìn thực tế hơn trước khi "xuống tiền".

Cách âm chưa tốt, tiếng ồn gầm dễ nhận thấy

Khả năng cách âm kém gần như là "đặc sản" của nhiều mẫu xe Honda phổ thông và HR-V không phải ngoại lệ. Khi di chuyển trong đô thị đông đúc, hạn chế này chưa quá rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ cần chạy trên cao tốc, đường bê tông hoặc mặt đường nhám, tiếng ồn từ gầm và lốp sẽ dội lên khoang cabin khá rõ.

Với những người thường xuyên đi đường dài hoặc chở gia đình, cảm giác mệt mỏi sẽ xuất hiện sớm hơn so với một số đối thủ Hàn Quốc vốn chú trọng cách âm. Dù thế hệ mới đã có những cải thiện nhất định, nhưng không ít chủ xe vẫn phải chi thêm tiền dán cách âm gầm, hốc bánh hoặc thay lốp để cải thiện trải nghiệm.

Tiếng "gào" động cơ khi tăng tốc mạnh

Honda HR-V sử dụng hộp số vô cấp CVT. Đây là lựa chọn quen thuộc của hãng xe Nhật Bản nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và sự mượt mà khi đi phố. Tuy nhiên, nhược điểm cố hữu của hộp số CVT là rất dễ bộc lộ khi người lái cần tăng tốc gấp hoặc vượt xe.

Chỉ cần đạp sâu chân ga, vòng tua động cơ sẽ bị đẩy lên cao, tạo ra tiếng "gào" khá lớn, trong khi tốc độ xe lại tăng chậm hơn cảm giác mong đợi. Đây là điểm khiến nhiều tài xế mới làm quen với Honda HR-V cảm thấy khó chịu, đặc biệt nếu từng sử dụng xe số tự động có cấp truyền thống.

Hệ thống treo sau cứng, dễ xóc với hàng ghế sau

Honda theo đuổi DNA thể thao, nên HR-V được tinh chỉnh hệ thống treo theo hướng cứng để tăng độ ổn định khi vào cua. Tuy nhiên, việc sử dụng treo sau dạng dầm xoắn khiến chiếc xe phản ứng khá gắt trên đường xấu.

Khi đi qua gờ giảm tốc, ổ gà hoặc các đoạn đường xuống cấp, hành khách ngồi hàng ghế thứ hai sẽ cảm nhận rõ độ nảy và xóc. Với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, đây là điểm cần cân nhắc kỹ.

Điều hòa làm lạnh chậm trong thời tiết nắng nóng

Trong điều kiện mùa hè miền Bắc và miền Trung, hay nắng nóng quanh năm ở miền Nam, nhiều chủ xe Honda HR-V thường phản ánh trên các hội nhóm người dùng về hệ thống điều hòa của mẫu SUV cỡ B này làm lạnh chưa sâu và chậm hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Dù các phiên bản mới đều có cửa gió cho hàng ghế sau, người dùng vẫn phải tăng quạt gió lên mức cao mới đạt được độ mát mong muốn. Điều này không chỉ làm tăng tiếng ồn trong xe mà còn ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu khi di chuyển trong giờ cao điểm.

Lỗi vặt ở màn hình giải trí trung tâm

Một số chủ xe phản ánh màn hình giải trí trung tâm của Honda HR-V đôi lúc bị đơ, giật hoặc phản hồi chậm. Lỗi phổ biến nhất liên quan đến kết nối Apple CarPlay và Android Auto, thường xuyên bị ngắt quãng, gây bất tiện khi đang dùng bản đồ dẫn đường hay nghe nhạc.

Dù phần lớn các trường hợp có thể khắc phục bằng cập nhật phần mềm, đây vẫn là điểm trừ với một mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, vốn rất coi trọng trải nghiệm công nghệ.

Nhìn tổng thể, 5 vấn đề kể trên chủ yếu xuất phát từ triết lý thiết kế và tinh chỉnh kỹ thuật của Honda, hơn là lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến độ bền hay an toàn. HR-V không phải mẫu xe "êm ái chiều khách" mà thiên về cảm giác lái, độ ổn định và tính thực dụng lâu dài.

Với những người ưu tiên sự bền bỉ, vận hành chắc chắn và thương hiệu Nhật Bản, Honda HR-V vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV đô thị. Tuy nhiên, nếu đề cao sự êm ái, cách âm tốt và tiện nghi giải trí mượt mà, người dùng Việt cần lái thử kỹ và chấp nhận một số đánh đổi trước khi quyết định.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!