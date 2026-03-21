SUV cỡ A đồng loạt giảm giá sâu, cạnh tranh khốc liệt

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2026 ghi nhận xu hướng giảm giá lan rộng, đặc biệt ở phân khúc xe gầm cao. Trong đó, hàng loạt mẫu xe ở phân khúc SUV/crossover cỡ A sử dụng động cơ đốt trong như Suzuki Fronx, Suzuki Jimny, KIA Sonet hay Hyundai Venue đồng loạt được điều chỉnh giá và tăng ưu đãi, đưa mức giá khởi điểm thực tế xuống còn hơn 400 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Suzuki Fronx khi "tân binh" này mới gia nhập thị trường chưa lâu nhưng đã nhanh chóng tham gia "cuộc chiến" bằng loạt ưu đãi lớn với mức hỗ trợ 40-70 triệu đồng, bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ và quà tặng.

Suzuki Fronx mới ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 10/2025 nhưng đã giảm giá mạnh tay. Ảnh: Ngô Minh

Với các phiên bản GL (giá niêm yết 520 triệu) và GLX Plus (649 triệu), hãng xe Nhật Bản giảm 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với giá trị quy đổi từ 40-50 triệu đồng. Ưu đãi trên giúp giá khởi điểm của mẫu A-SUV này còn khoảng 480 triệu đồng.

Còn bản giữa Fronx GLX đang được giảm mạnh nhất với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng quà tặng với giá trị quy đổi khoảng 70 triệu đồng. Với giá niêm yết 599 triệu, giá bán thực tế của phiên bản này trong tháng 3 chỉ vào khoảng 530 triệu đồng.

Động thái này được xem là cần thiết khi Fronx đang có doanh số khá khiêm tốn. Trong 2 tháng đầu năm 2026, mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia này chỉ bán được 190 chiếc, thấp hơn khá nhiều so với các đối thủ. Việc hạ giá sâu được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện sức cạnh tranh trước các đối thủ đã có vị thế.

Ở chiều ngược lại, mẫu xe nổi bật nhất phân khúc xe gầm cao cỡ A là KIA Sonet tiếp tục duy trì lợi thế bằng việc điều chỉnh giá niêm yết và tăng ưu đãi từ phía đại lý.

KIA Sonet mới được điều chỉnh giá niêm yết giảm 10-20 triệu tuỳ phiên bản. Ảnh: THACO

Từ tháng 3, giá xe KIA Sonet được THACO điều chỉnh giảm từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá niêm yết mới chỉ còn từ 489-609 triệu đồng. Kết hợp thêm khuyến mãi tại đại lý với giá trị từ 15-40 triệu, giá bán thực tế của Sonet chỉ còn khởi điểm từ 474 triệu đồng, thấp nhất phân khúc hiện nay.

Nhờ lợi thế giá và thương hiệu, KIA Sonet vẫn là mẫu xe bán chạy nhất nhóm xe gầm cao cỡ A với 1.450 xe giao tới khách hàng trong 2 tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, Hyundai Venue dù không có ưu đãi chính hãng nhưng vẫn được đại lý giảm giá mạnh.

Theo tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai Thành Công tại Hà Nội, mẫu xe cỡ nhỏ đang được giảm thêm bằng tiền mặt và một số phụ kiện với mức quy đổi từ 15-20 triệu đồng. Với giá niêm yết 499-539 triệu, Hyundai Venue đang được nhiều khách hàng "tậu" với giá thực tế khởi điểm chỉ từ 475-480 triệu đồng.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh số của Hyundai Venue chỉ đạt 401 chiếc, khá khiêm tốn nếu so với đối thủ trực tiếp là KIA Sonet. Ảnh: HTV

Khác với các đối thủ, cái tên còn lại ở phân khúc - Toyota Raize (giá niêm yết 510-522 triệu tuỳ màu) lại gần như không có ưu đãi đáng kể trong tháng 3, ngoài một số quà tặng phụ kiện. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung hạn chế, khiến các đại lý không cần phải “xả hàng” bằng giảm giá.

Điều này cũng phần nào khiến Raize lép vế hơn về mặt cạnh tranh giá trong bối cảnh thị trường đang rất nhạy cảm với chi phí đầu vào. Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ có 325 chiếc Raize được Toyota Việt Nam bán ra thị trường.

Có thể thấy, việc nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá đã kéo mặt bằng chung của phân khúc SUV/crossover cỡ A xuống mức thấp kỷ lục. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về giá mà còn phản ánh áp lực tồn kho và nhu cầu kích cầu sau giai đoạn trầm lắng đầu năm.

Xe gầm cao cỡ A sẽ còn chịu sức ép trong quý 2

Bước sang tháng 4/2026, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ bước vào giai đoạn sôi động hơn khi các hãng xe đồng loạt đẩy mạnh ưu đãi để giải phóng hàng tồn sau quý 1 tương đối trầm lắng. Trong bức tranh chung đó, phân khúc SUV cỡ A vốn là lựa chọn phổ biến của người mua xe lần đầu đang đứng trước cả cơ hội lẫn áp lực cạnh tranh ngày càng rõ nét.

Xe SUV cỡ A vẫn duy trì được những lợi thế cốt lõi của mình. Ảnh: TMV

Ở chiều thuận lợi, những mẫu xe SUV cỡ A vẫn duy trì được những lợi thế cốt lõi như giá bán dễ tiếp cận, thiết kế gầm cao nhỏ gọn phù hợp điều kiện giao thông đô thị và chi phí vận hành thấp.

Đây tiếp tục là lựa chọn hợp lý với nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người chuyển dịch từ xe máy lên ô tô. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, yếu tố “vừa túi tiền” vẫn là điểm tựa quan trọng.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang gia tăng rõ rệt. Việc các mẫu sedan hạng B-C và MPV cỡ nhỏ liên tục giảm giá xuống ngưỡng 500-600 triệu đồng khiến khoảng cách giữa các phân khúc bị xóa nhòa.

Người tiêu dùng giờ đây có xu hướng sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu xe rộng rãi hơn, trang bị tốt hơn. Điều này trực tiếp thu hẹp tệp khách hàng truyền thống của SUV cỡ A, buộc các hãng phải tính toán lại chiến lược sản phẩm và giá bán.

Một yếu tố đáng chú ý là sự nổi lên của xe điện phổ thông, tiêu biểu như VinFast VF 5. Nhờ chi phí vận hành thấp, hậu mãi tốt và hạ tầng sạc dần hoàn thiện, dòng xe này đang trở thành lựa chọn thay thế rõ rệt cho người mua xe lần đầu tại đô thị, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh lên SUV cỡ A chạy xăng.

Các chuyên gia đánh giá, nhiều khả năng cuộc đua ưu đãi sẽ tiếp tục leo thang khi các hãng xe chịu áp lực doanh số quý 2. Giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng phụ kiện sẽ vẫn là công cụ chính để kích cầu.

Tuy nhiên, về dài hạn, việc phụ thuộc quá nhiều vào giảm giá có thể làm xói mòn biên lợi nhuận và ảnh hưởng đến định vị thương hiệu, bài toán không dễ giải trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

