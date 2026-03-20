Từ giữa tháng 1/2026, Hà Nội chính thức áp dụng quy định mới về hạn chế xe tải lưu thông trong nội đô theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND. Theo đó, xe tải có tổng trọng tải dưới 2 tấn bị cấm hoạt động trong khu vực từ vành đai 3,5 trở vào trong khung giờ cao điểm (6h–9h và 16h–19h30). Với xe tải từ 2 tấn trở lên, khung thời gian được phép lưu thông còn bị siết chặt hơn, chỉ từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo quy định, hầu hết xe bán tải hiện nay đều bị xếp vào loại phương tiện xe tải. Ảnh minh họa

Quy định vừa ban hành đã ngay lập tức đẩy một nhóm phương tiện vào thế khó - xe bán tải. Câu hỏi tưởng chừng cũ kỹ nhưng chưa bao giờ “nóng” như lúc này, đó là xe bán tải được xếp vào loại xe con hay xe tải?

Tối 19/3, Cục CSGT (Bộ Công an) đã làm rõ cách phân loại: việc xác định xe bán tải thuộc nhóm xe con hay xe tải sẽ căn cứ vào thông số kỹ thuật ghi trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Giấy chứng nhận kiểm định. Nói cách khác, giấy tờ là căn cứ pháp lý duy nhất.

Vấn đề nằm ở chỗ, từ văn bản bước ra đời sống thực tế lại phát sinh không ít tình huống “vênh” nhau, khiến nhiều tài xế rơi vào trạng thái thấp thỏm mỗi khi cầm lái.

Tiếng lòng của những người ôm vô lăng

Dạo quanh các hội nhóm, diễn đàn xe cộ lớn như Otofun, Otosaigon, OFFB hay các câu lạc bộ người dùng xe bán tải, không khó để bắt gặp những bài đăng thắc mắc, thậm chí là than trời từ các chủ xe.

Trước đây, xe bán tải có trọng lượng chở hàng dưới 950kg được lưu hành tương tự như xe con. Ảnh: Otofun

Anh Trần Văn Hoàn (Cầu Giấy, Hà Nội), một người đang sử dụng Ford Ranger, chia sẻ đầy bức xúc: "Trước đây, theo QCVN 41:2019/BGTVT, xe bán tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép dưới 950kg thì được xem là ô tô con. Đi bao lâu không sao, giờ tự nhiên lại bị xếp vào xe tải bị hạn chế ra vào nội đô. Quy chuẩn thay đổi liên tục, người dùng không thể chạy theo luật kiểu này mãi được."

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Quốc Bình, quản trị diễn đàn OFFB đặt vấn đề về sự bất hợp lý trong chính sách thuế, phí. Xe bán tải hiện vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa nộp lệ phí trước bạ bằng 60% ô tô con (tương đương 6-9% giá trị xe), trong khi xe tải chỉ chịu phí trước bạ 2% và không chịu thuế TTĐB.

“Nếu đã coi bán tải là xe tải khi lưu thông, thì thuế phí cũng cần được điều chỉnh cho tương xứng”, anh Bình nhấn mạnh.

Trong khi đó, một tài khoản có tên NTG1080 trên diễn đàn Otofun đặt câu hỏi: "Tại sao các cơ quan chức năng không điều chỉnh quy định coi xe bán tải cabin kép là xe con, thế là xong cho dân đỡ phải hoang mang."

Nhiều người dùng mua xe bán tải để phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình, đi lại hàng ngày kết hợp chở chút đồ đạc nhẹ. Giờ đây, họ nơm nớp lo sợ chiếc xe trị giá cả tỷ bạc của mình bỗng dưng bị "cấm cửa" vào giờ cao điểm chỉ vì những sai số nhỏ trên giấy đăng kiểm hoặc sự thiếu nhất quán trong cách xử lý của lực lượng chức năng.

Cần sự đồng bộ từ biển báo đến thực thi

Thực tế cho thấy, sự hoang mang của người dùng không xuất phát từ quy định về xe tải mà từ khoảng xám trong cách phân loại và áp dụng. Xe bán tải tại Việt Nam từ lâu mang "tính chất kép", vừa là phương tiện cá nhân, vừa là công cụ vận tải nhẹ. Khi luật pháp yêu cầu phân định rạch ròi, trong khi hệ thống biển báo, làn đường, hướng dẫn thực thi chưa đồng bộ, hệ quả tất yếu là tâm lý bất an.

Muốn gỡ nút thắt, không thể chỉ dừng ở việc giải thích bằng văn bản. Cần một cách tiếp cận nhất quán từ chính sách thuế, quy chuẩn kỹ thuật, biển báo giao thông cho tới khâu xử lý ngoài thực địa. Chỉ khi đó, người dùng xe bán tải mới thôi "đứng ngồi không yên" và yên tâm rằng chiếc xe của mình không bị đẩy qua đẩy lại giữa hai lằn ranh pháp lý.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!