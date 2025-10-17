Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Doanh (SN 1987, trú tại xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Trần Ngọc Doanh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra cho thấy, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Trần Ngọc Doanh, khi là công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định (cũ), đã lợi dụng chức vụ, tự lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất “khống” đối với thửa đất số 189, tờ bản đồ số 06, diện tích 80m² tại xã Rạng Đông (Ninh Bình).

Sau đó, làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mang đi chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt số tiền 2,65 tỷ đồng của người bị hại.

Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.