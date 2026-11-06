Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp (tức "Hiệp đen”, SN 1971) thừa nhận hành vi và khai rõ từng đàn em. Ngoài ra, Hiệp thừa nhận đeo vàng giả để tạo hình ảnh giống xã hội đen trên phim.

XEM CLIP: LỜI KHAI CỦA "HIỆP ĐEN"

Như đã thông tin, Cơ quan CSĐT công an TPHCM vừa khởi tố, bắt giữ Nguyễn Tuấn Hiệp, tức giang hồ mạng "Hiệp đen” cùng 13 đàn em.

Riêng "Hiệp đen” bị khởi tố về 3 tội danh gồm: Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Tuấn Hiệp, tức "Hiệp đen" khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, "Hiệp đen” đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai rõ về hành vi của từng đàn em, đồng bọn.

Hiệp cũng thừa nhận vàng đeo trên người là vàng giả để tạo hình ảnh giống xã hội đen trên phim.

Hiệp tỏ ra ăn năn hối hận và cho biết, khi ra tù sẽ về quê sinh sống, trồng cây thả cá, làm một người lương thiện. “Tôi khuyên những người chưa bị bắt, đừng đưa những việc làm như tôi lên mạng xã hội”, Hiệp nói tại cơ quan điều tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM lấy lời khai của "Hiệp đen". Ảnh: CACC

Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các video giao lưu, ăn uống nhằm thu hút chú ý. Muốn được nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp cùng đồng bọn bàn bạc, dàn dựng nhiều đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” rồi phát tán lên YouTube, Facebook và TikTok.

Nội dung các video này chủ yếu thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn. Qua đó, nhóm này xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca” với biệt danh “A2”

"Hiệp đen" cùng các đàn em và tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa còn điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nhóm này góp vốn cho người khác vay với mức lãi suất “cắt cổ” từ 10%/tháng (tương đương 120%/năm) trở lên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TPHCM, lực lượng công an phát hiện trên trần phòng ngủ có cất giấu một khẩu súng hơi báng gỗ, được cơ quan chức năng giám định và xác định là vũ khí quân dụng.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra về "Hiệp đen” và các đối tượng có liên quan.