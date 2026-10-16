Sau mâu thuẫn trên Facebook, một thanh niên ở Đà Nẵng mang kiếm đi đập phá tài sản, quay lại clip đăng lên mạng thách thức. Người này sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt (SN 1995, trú phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Không cần biết” đăng các video có nội dung bạo lực, đe dọa và đập phá tài sản.

Qua xác minh, công an xác định người thực hiện hành vi trong các video là Nhựt. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Khoảng một tuần trước khi xảy ra sự việc, Nhựt phát hiện tài khoản Facebook “Văn Quý Lộc” đăng nội dung mà người này cho rằng xúc phạm, bôi nhọ danh dự người thân của mình.

Nhựt liên lạc yêu cầu chủ tài khoản xin lỗi nhưng không được. Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, có những bình luận mang tính thách thức trên Facebook.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Minh Nhựt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tối 12/10, Nhựt thuê ô tô, mang theo một cây kiếm dài khoảng 60cm đến nơi Lộc thuê ở tại phường Hội An, TP Đà Nẵng để tìm gặp. Tại đây, Nhựt dùng chân đạp cửa, cầm kiếm đâm, chém vào cửa sắt, đồng thời la hét, chửi bới và yêu cầu Lộc ra gặp mặt.

Không gặp được Lộc, Nhựt nhặt một viên gạch đập vỡ kính chắn gió phía sau chiếc ô tô màu trắng đậu trước tiệm giặt ủi của Lộc.

Trong quá trình thực hiện hành vi, Nhựt còn nhờ một người đi đường dùng điện thoại quay video, sau đó đăng lên tài khoản Facebook “Không cần biết”. Hai video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cùng hàng trăm lượt thích và hàng chục bình luận.

Chưa dừng lại, Nhựt tiếp tục mang kiếm đến một nhà nghỉ do gia đình Lộc kinh doanh tại phường Điện Bàn. Tại đây, Nhựt đứng trước nhà nghỉ la hét, thách thức Lộc ra gặp mặt.

Nhựt còn tự ý mở cửa nhà nghỉ, đi lên tầng 2 và dùng bình chữa cháy đập vỡ kính cửa một phòng nghỉ khi không mở được cửa.

Sáng 13/10, Nhựt quay lại nhà nghỉ, gặp cha mẹ Lộc và đe dọa nếu Lộc không xin lỗi thì gia đình phải tự chịu hậu quả.

Sau đó, khi tiếp tục thấy những nội dung trên Facebook mà mình cho là thách thức, Nhựt lại mang kiếm đi tìm Lộc với mục đích đánh người thì bị công an triệu tập làm việc.

Các clip được Nhựt đăng lên mạng thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tạm giữ một cây kiếm, chiếc ô tô bị đập vỡ kính, một xe máy cùng các tài liệu liên quan.

Theo công an, Nhựt có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và 3 tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.