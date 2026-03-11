Những ngày này, cả nước đang hướng tới ngày hội lớn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại TPHCM, các tuyến đường đều được trang hoàng cờ phướn, biểu ngữ cổ động trong không khí phấn khởi của toàn dân.

Tuy nhiên, mới đây, Công an TPHCM phát hiện đối tượng Vũ Ngô Quốc Túy có hành vi phá hoại cờ phướn, gây mất an ninh trật tự tại phường Thuận An và đưa về lập hồ sơ xử lý.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân bắt nguồn từ việc đối tượng có nhận thức hạn chế, thường xuyên tiếp cận và bị tiêm nhiễm bởi những thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân về hậu quả pháp lý của hành vi làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các đối tượng gây rối trật tự công cộng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 318 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người dân cần tỉnh táo trước các luồng thông tin mạng xã hội, tránh để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi công dân cần phát huy tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an TPHCM cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi nghi vấn hoặc vi phạm cần kịp thời tố giác tới cơ quan chức năng để giữ gìn môi trường sống bình yên, văn minh cho thành phố.