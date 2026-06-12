Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (viết tắt là Công ty TTC) và Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt (viết tắt là TTC Đà Lạt).

Để bảo đảm việc giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND tối cao đã ra thông báo truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty TTC) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty TTC Đà Lạt), đề nghị các bị can đến cơ quan công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Trường hợp 2 bị can tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và sẽ truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Thương vụ nghìn tỷ

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty TTC và là người thành lập, chỉ đạo, điều hành nhiều công ty khác, trong đó có Công ty TTC Đà Lạt.

Tháng 12/2007, ông Nhân ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Vinaland Espero Limite (viết tắt là Công ty VNL) và Công ty Vietnam Infrastructure Holding Limited (viết tắt là VIHL). Theo nội dung hợp đồng, Công ty VNL và VIHL tài trợ cho Công ty TTC 100 triệu USD để mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu.

Đổi lại, Công ty TTC sẽ cầm cố toàn bộ cổ phần, vốn góp của mình tại các công ty mục tiêu cho Ngân hàng Đông Á Bank (DAB) để ngân hàng bảo đảm việc hoàn trả 100 triệu USD tiền vay và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng.

Ngày 20/12/2007, Ngân hàng DAB mà đại diện là Trần Phương Bình (khi đó là Tổng giám đốc) đã ký hợp đồng ký thác và quản lý tài khoản giữa Công ty VNL và Công ty TTC; hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty VIHL và Công ty TTC.

Nội dung hợp đồng quy định, Công ty VNL và VIHL mở tài khoản ủy thác tại Ngân hàng DAB để chuyển 100 triệu USD tiền tài trợ cho Công ty TTC theo hợp đồng hợp tác đầu tư.

Ngân hàng DAB thực hiện bảo đảm cho TTC về khả năng hoàn trả 100 triệu USD tiền vay và lãi tương ứng khi chấm dứt hợp đồng mà Công ty TTC không có khả năng thu xếp đủ nguồn vốn để hoàn trả số tiền này cho Công ty VIHL và Công ty VNL.

Đến ngày 28/12/2007, Công ty VNL và VIHL chuyển 100 triệu USD vào tài khoản của 2 công ty này mở tại Ngân hàng DAB. Ngày 4/1/2008, Ngân hàng DAB giải ngân 100 triệu USD (tương đương 1.602,2 tỷ đồng) để Công ty TTC mua cổ phần hoặc vốn góp tại các công ty mục tiêu và sử dụng để trả tiền phí quản lý tài khoản của Ngân hàng DAB.

Năm 2008, Công ty TTC không có khả năng trả nợ cho Công ty VNL và VIHL. Lúc đó, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên Ngân hàng DAB cho một số công ty và cá nhân vay 11 khoản, tổng số hơn 1.820 tỷ đồng và xuất quỹ chi hơn 77,7 tỷ đồng để mua lại tài sản của nhóm TTC.

Ông Bình sử dụng các tài sản này để đảm bảo cho các khoản vay của các công ty và các cá nhân tại Ngân hàng DAB. Mục đích để Ngân hàng DAB quản lý tài sản, thu hồi tiền cho Công ty TTC vay.

Tiếp đó, ông Trần Phương Bình chỉ đạo chuyển hơn 1.735 tỷ đồng cho Công ty TTC để trả nợ cho Công ty VNL và Công ty VIHL. Tuy nhiên, Công ty TTC chỉ dùng 719 tỷ đồng để hoàn trả cho 2 đối tác. Còn hơn 902 tỷ đồng được sử dụng để trả nợ cho các khoản vay trong nhóm TTC tại ngân hàng DAB. Số tiền còn lại dùng cho các mục đích khác.

Theo cáo buộc, từ năm 2008-2010, ông Bình tiếp tục chỉ đạo nhân viên cho nhóm TTC vay hơn 904 tỷ đồng. Đến khi nhóm TTC không có khả năng trả nợ, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB tiếp tục cho vay để trả một phần gốc, lãi.

Tính đến ngày 24/12/2018 (thời điểm khởi tố vụ án giai đoạn II), nhóm TTC còn dư nợ 6 khoản vay với số tiền hơn 3.153 tỷ đồng. Các khoản vay hiện không còn tài sản bảo đảm, các công ty đã dừng hoạt động.

Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn, sai phạm ông Trần Phương Bình và những người liên quan đã phải trả giá qua những lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vào năm 2020, 2022. Tháng 6/2024, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình đã qua đời ở tuổi 65, khi đang thi hành bản án chung thân.

Trong khi ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh bỏ trốn, các sai phạm của ông Trần Phương Bình và những người liên quan đã được đưa ra xét xử qua các phiên sơ thẩm, phúc thẩm vào các năm 2020, 2022. Tháng 6/2024, ông Bình qua đời ở tuổi 65 khi đang chấp hành án tù chung thân.