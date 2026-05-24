Chỉ trong chưa đầy một tuần, hàng loạt thông tin tiêu cực liên quan tới lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp xây lắp điện đã khiến giới đầu tư chấn động. Từ PC1, TV2 cho tới TV1, “cơn bão” pháp lý đang phủ bóng lên một nhóm ngành từng được đánh giá hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng điện và truyền tải điện quốc gia.

Lãnh đạo liên tiếp bị khởi tố, cổ phiếu lao dốc

Ngày 22/5, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 - PECC1 (TV1) công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Thông tin được công bố khá muộn trong phiên chiều nhưng cổ phiếu TV1 vẫn giảm hơn 2%, xuống còn 24.100 đồng/cp. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp. Nếu tính trong gần 3 tháng qua, mã này đã mất hơn 39% giá trị, từ vùng 39.500 đồng/cp xuống quanh 24.000 đồng/cp.

Trước đó một ngày, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (TV2) cũng công bố việc ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT, cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng, bị khởi tố.

Theo TV2, vụ việc nằm trong quá trình điều tra của Bộ Công an liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Cổ phiếu TV2 trong phiên 22/5 giảm thêm hơn 4,5%, xuống 30.500 đồng/cp. So với cách đây gần 3 tháng, thị giá TV2 đã giảm khoảng 29%.

Tâm điểm của “cơn bão” là CTCP Tập đoàn PC1 (PC1). Tối 16/5, doanh nghiệp này công bố thông tin Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Các cá nhân bị điều tra bao gồm Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương, nhiều Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu PC1 lao dốc mạnh. PC1 mất khoảng 44% giá trị chỉ trong vòng hơn 2 tháng, khiến vốn hóa doanh nghiệp “bốc hơi” khoảng 5.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, 4 phiên gần đây mã này hồi phục khá mạnh, trong đó có 2 phiên tăng kịch trần.

Hiệu ứng domino cũng kéo theo áp lực bán lan rộng sang nhiều cổ phiếu ngành điện và xây lắp điện khác. Trên thị trường chứng khoán, biến động nhân sự cấp cao đang trở thành một trong những yếu tố tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch 22/5, VN-Index giảm 19,76 điểm, tương đương hơn 1%, xuống còn 1.877,13 điểm và ngày càng rời xa mốc 1.900 điểm vừa đạt được cách đây không lâu.

Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh. Ảnh: TV1

Áp lực 'niềm tin đổ vỡ'

Theo giới phân tích, vụ việc tại TV1 là diễn biến tiếp theo trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan truyền tải điện. Hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” có thể liên quan tới việc lập báo cáo tài chính sai lệch, nâng khống hoặc dìm thấp các số liệu trong các gói thầu xây lắp điện để rút ruột dòng tiền.

Việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp điện bị khởi tố có thể tác động đáng kể tới hoạt động doanh nghiệp, từ tiến độ dự án, khả năng huy động vốn cho tới niềm tin của ngân hàng và cổ đông.

Dù vậy, nghịch lý là hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành lại đang khá tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, TV1 ghi nhận lợi nhuận gần 150,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 87,5 tỷ đồng của năm trước. Đây là mức lợi nhuận lớn nếu so với vốn chủ sở hữu chỉ hơn 511 tỷ đồng.

TV2 cũng trải qua chu kỳ phục hồi mạnh. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 1.335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, tăng 48% so với năm trước. Trong quý I/2026, dù doanh thu mảng xây lắp giảm 21%, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng tới 92%, đạt 53 tỷ đồng.

Trong khi đó, PC1 tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành với bức tranh tài chính tích cực. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 13.000 tỷ đồng, tăng gần 30%; lợi nhuận sau thuế tăng hơn 90%, lên khoảng 1.356 tỷ đồng.

PC1 được xem là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp và truyền tải điện, với hơn 60 năm hoạt động và tham gia nhiều dự án điện quy mô lớn tới cấp điện áp 500kV.

Ngoài xây lắp điện, doanh nghiệp còn mở rộng mạnh sang năng lượng tái tạo, thủy điện, khai khoáng và bất động sản. Hiện PC1 vận hành 7 nhà máy thủy điện, đang triển khai thêm 2 dự án mới cùng cụm điện gió tại Quảng Trị công suất 144 MW.

Trước khi bị khởi tố, ông Trịnh Văn Tuấn từng nằm trong nhóm người giàu nhất sàn chứng khoán. Tính đến cuối năm 2025, ông sở hữu hơn 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương gần 21,4% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Giới phân tích cho rằng, về dài hạn, triển vọng ngành xây lắp điện vẫn lạc quan nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng điện, lưới truyền tải và năng lượng tái tạo rất lớn trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, những biến động pháp lý tại loạt doanh nghiệp gần đây khiến các chủ tịch bị khởi tố là khó khăn nội tại chưa sớm vượt qua của chính các doanh nghiệp này. Không chỉ thế, hậu quả của nó có thể khiến dòng tiền đầu tư vào nhóm cổ phiếu này thận trọng hơn, ít nhất trong ngắn hạn.