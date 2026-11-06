Sau khi làm quen với bé gái 14 tuổi trú ở Đắk Lắk, Bùi Tuấn Trung đã nhiều lần dùng điện thoại nhắn tin dụ dỗ, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Tuấn Trung (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Trung sau khi bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, Trung từng sống chung như vợ chồng với 2 người phụ nữ và đã có 3 người con. Gần đây, Trung đến địa bàn các xã phía Tây của tỉnh Đắk Lắk làm thuê và ở gần nhà ông M. (bố ruột bé T., sinh năm 2012).

Do nhiều lần đến nhà ông M. uống rượu, Trung đã làm quen, kết bạn Facebook rồi nhắn tin với bé T.

Tháng 6/2025, lợi dụng lúc bố mẹ bé T. đi vắng, Trung đã dụ dỗ em đến một căn nhà hoang gần đó rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Trung dùng điện thoại di động giả vờ quay phim để hù dọa, không cho bé T. nói sự việc trên với người lớn.

Đến tháng 4/2026, Trung tiếp tục nhắn tin rủ bé T. đến nhà Trung thuê rồi dụ dỗ và thực hiện hành vi đồi bại.

Cuối tháng 8/2026, sau khi kiểm tra điện thoại của bé T., gia đình phát hiện ra sự việc và tố cáo hành vi của Trung đến cơ quan Công an. Sau đó, Trung đã bị bắt giữ.