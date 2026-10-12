Cơ quan công an ở Vĩnh Long và Cần Thơ vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về các vụ việc hiếp dâm, dâm ô.

Khởi tố đối tượng cưỡng bức cô gái

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Công an xã Đông Hải tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Chí Tưởng (24 tuổi, ngụ xã Bạch Biển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Đối tượng Lê Chí Tưởng. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khuya 29/9, Công an xã Đông Hải tiếp nhận tin báo về việc một cô gái 21 tuổi bị khống chế, xâm hại tình dục.

Thời điểm trên, cô gái đang trên đường đi làm về qua ấp Cồn Cù thì bị Tưởng điều khiển xe máy đi ngược chiều chặn lại. Tại đây, đối tượng đã dùng vũ lực khống chế cô gái để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn rồi tẩu thoát.

Sau đó, nạn nhân chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu và báo cho gia đình.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Hải nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và bắt giữ Tưởng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sa lưới sau hơn 7 năm trốn truy nã

Tại TP Cần Thơ, Công an xã Trần Đề cũng vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tấn Thuận (47 tuổi, tên gọi khác là Tý; ngụ xã Hồ Đắc Kiện) sau hơn 7 năm trốn truy nã.

Trước đó, tháng 4/2019, Thuận bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng cũ) ra quyết định truy nã về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Trong suốt thời gian lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi địa bàn từ Cần Thơ đến TPHCM.

Đối tượng Nguyễn Tấn Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Công an xã Trần Đề đã thành lập tổ công tác, rà soát các mối quan hệ và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ Thuận.

Bắt giữ đối tượng xâm hại cháu bé hàng xóm

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Rành (ngụ ấp 20, xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Cơ quan điều tra bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Rành. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Kết quả điều tra xác định Rành là hàng xóm của một cháu bé 12 tuổi. Ngày 6/9, lợi dụng lúc cháu bé ở nhà một mình, không có người lớn quản lý, Rành đã giở trò dâm ô đối với nạn nhân.

Các vụ việc nêu trên đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.