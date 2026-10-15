Nhờ lực đẩy từ mạng lưới giao thông kết nối, khu vực Bắc sông Mã đang từng bước hình thành các không gian sống và tọa độ giao thương mới.

Bắc sông Mã trước bước chuyển mới

Bất động sản phía Bắc Thanh Hóa bước vào giai đoạn 2026-2027 trong bối cảnh kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng. Theo Báo Nhân Dân, GRDP quý III/2026 của tỉnh tăng 10,49%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,54%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động trong cùng kỳ ước đạt hơn 108.844 tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm trước. Đà tăng trưởng này tạo thêm cơ sở cho nhu cầu nhà ở và mặt bằng kinh doanh, dù mức độ hưởng lợi còn phụ thuộc vào từng khu vực.

Khu vực Bắc sông Mã đón lợi thế phát triển

Tại bờ Bắc sông Mã, lợi thế đáng chú ý là khả năng kết nối với trung tâm đô thị hiện hữu qua các cầu Hoằng Long, Hàm Rồng và Nguyệt Viên, cùng các trục Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10. Mạng lưới giao thông này giúp việc lựa chọn nơi ở phía Bắc thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận khách hàng từ các địa bàn lân cận. Với bất động sản phục vụ cả an cư và kinh doanh, đây là lợi thế có ý nghĩa khi đưa tài sản vào sử dụng.

Khi người dân về ở, nhu cầu mua sắm, ăn uống và sinh hoạt hằng ngày sẽ tạo thị trường cho các cơ sở kinh doanh. Những dự án được xây dựng đồng bộ, chú trọng không gian sống có cơ hội gia tăng sức hút.

Trong giai đoạn 2026-2027, tiến độ xây dựng là yếu tố giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn cơ hội đó. Hạ tầng và nhà ở từng bước hoàn thiện cho phép người mua khảo sát trực tiếp, tính toán thời gian nắm giữ và chuẩn bị phương án sử dụng.

Eurowindow Light City đón nhịp phát triển bên bờ sông Mã

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City có quy mô khoảng 176 ha, do Eurowindow Holding phát triển. Dự án sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Mã, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A và Quốc lộ 10. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học các cấp, trung tâm thương mại…

Eurowindow Light City sở hữu lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Ảnh phối cảnh

Lợi thế này có ý nghĩa với nhu cầu ở và kinh doanh. Người mua nhà có thể cân nhắc một không gian sống mới thuận tiện kết nối với nơi làm việc, học tập... Với nhà đầu tư, khả năng tiếp cận thuận tiện là cơ sở để xem xét sức hút của sản phẩm khi đưa vào sử dụng.

Sức hút của Eurowindow Light City còn nằm ở khả năng tạo điểm đến. Đại lộ Ánh Sáng Di sản dài gần 3km và Công viên Ánh Sáng tương tác được quy hoạch thành những không gian trải nghiệm văn hóa, giải trí mang dấu ấn Đông Sơn. Khi đi vào vận hành, các công trình này được kỳ vọng thu hút khách ngoài khu đô thị, bổ sung nguồn khách cho hoạt động thương mại bên cạnh nhu cầu thường xuyên của cư dân.

Tọa độ kinh doanh đắt giá này mở ra lợi thế cho các sản phẩm liền kề, shophouse thuộc phân khu Mặt Trời. Các sản phẩm có diện tích 82,4-191,6 m², mặt tiền 6m, tầng một có thể mở cửa hàng, café, văn phòng; các tầng trên dành cho sinh hoạt hoặc khai thác cho thuê lưu trú. Thiết kế hai lối đi riêng giúp việc đón khách thuận tiện mà vẫn giữ sự riêng tư cho gia đình. Ngoài ra, kiến trúc Đông Dương cùng vị trí kề kênh Quang Minh là điểm cộng lớn, tạo sức hút cho những căn nhà phố vừa có thể khai thác thương mại vừa đáp ứng nhu cầu an cư.

Liền kề/shophouse phân khu Mặt trời phù hợp để vừa ở, vừa kinh doanh. Ảnh phối cảnh

Eurowindow Light City còn thu hút khách hàng với hệ cảnh quan ven sông sinh thái, chuỗi tiện ích nội khu cùng các giải pháp công trình xanh giúp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Anh Hoàng Hùng, một nhà đầu tư bất động sản chia sẻ: “Điểm tôi đánh giá cao ở Eurowindow Light City là cách dự án kết hợp không gian sống với hoạt động thương mại. Đại lộ và Công viên Ánh Sáng có khả năng thu hút khách đến trải nghiệm, tạo thêm nguồn khách cho các tuyến shophouse bên cạnh cư dân nội khu. Cùng với vị trí bên sông Mã và tiến độ xây dựng đang được triển khai, đây là những lợi thế đáng cân nhắc khi lựa chọn bất động sản để nắm giữ và khai thác lâu dài”.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án hiện nhận được sự đồng hành tài trợ vốn từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Phía doanh nghiệp kỳ vọng, sự tham gia của các ngân hàng lớn không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính mà còn là cơ sở để củng cố niềm tin của khách hàng về tiến độ cũng như chất lượng triển khai dự án trong thời gian tới.

Ngọc Diệp