Sau nhiều năm, căn hộ tại khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội được rao bán lên tới 70 triệu đồng/m2. Trong khi đó, tại dự án Usilk City liền kề, nhiều tòa nhà vẫn dang dở sau chục năm, dù kỳ vọng ban đầu là tổ hợp căn hộ cao cấp 10.000 tỷ.

Khu đô thị Văn Khê nằm trên địa bàn quận Hà Đông cũ, Hà Nội, được khởi công năm 2008, do Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trong giai đoạn thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội phát triển sôi động.

Trong giai đoạn 2010-2012, các tòa chung cư từ CT1 đến CT6 lần lượt được đưa vào sử dụng. Riêng tòa CT5 gồm ba đơn nguyên CT5A, CT5B và CT5C. Các tòa nhà cao khoảng 19-25 tầng, cung cấp hàng nghìn căn hộ với diện tích từ khoảng 59m2 đến hơn 140m2.

Đây cũng là những chung cư thương mại trung cấp đời đầu tại Hà Nội. Căn hộ được thiết kế với 2-3 phòng ngủ. So với những dự án chung cư cao tầng được phát triển sau này dọc trục Tố Hữu, các tòa nhà chung cư Văn Khê có quy mô chiều cao thấp hơn.

Nằm liền kề khu đô thị Văn Khê, Usilk City được Sông Đà - Thăng Long phát triển với quy mô lớn hơn, gồm 13 tòa tháp cao tầng và khoảng 2.800 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư được công bố lên tới 10.000 tỷ đồng.

Nhiều tòa nhà tại dự án Usilk City vẫn bất động chục năm trời. Ảnh: D.Anh

Dự án từng được giới thiệu như niềm kiêu hãnh của người dân Thủ đô và kỳ vọng trở thành tổ hợp nhà ở hiện đại tại khu vực Hà Đông.

Theo kế hoạch ban đầu, các căn hộ dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2012-2013.

Cuối năm 2008, Sông Đà Thăng Long đã bắt đầu ký hợp đồng vay vốn với khách hàng. Mức giá đưa ra ban đầu là 750 USD/m2, sau đó đẩy lên 850 USD/m2 đầu năm 2009 và 960 USD/m2 tháng 5/2009.

Tháng 5/2011, chủ đầu tư công bố chính sách khách hàng nộp hết tiền mua căn hộ sẽ được tặng sàn thương mại. Với chiêu khuyến mãi “khủng” như vậy, chủ đầu tư đã thu được hàng trăm tỷ đồng trả trước của khách hàng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai kéo dài khiến nhiều tòa nhà không thể hoàn thành đúng kế hoạch. Một số tòa được các đơn vị khác tiếp quản và tiếp tục phát triển, trong khi nhiều hạng mục vẫn dang dở.

Giá chung cư giờ ra sao?

Sau hơn một thập kỷ, khu đô thị Văn Khê đã hình thành cộng đồng cư dân tương đối ổn định. Các tầng đế và khu vực lân cận có cửa hàng tiện lợi, siêu thị nhỏ, quán cà phê cùng nhiều dịch vụ thiết yếu. Vị trí gần trục Tố Hữu cũng tạo thuận lợi cho việc kết nối với các khu vực khác của Hà Nội.

Những chung cư xây dựng đầu tiên tại Khu đô thị Văn Khê. Ảnh: D.Anh

Trên thị trường chuyển nhượng, căn hộ tại chung cư Văn Khê được chào bán với giá khoảng 45-70 triệu đồng/m2. Với diện tích và chất lượng khác nhau, tổng giá trị căn hộ phổ biến từ khoảng 4,5 tỷ đến hơn 6,5 tỷ đồng.

Cụ thể tại cụm CT1 và CT2, các căn hộ có giá rao bán khoảng 45-61 triệu đồng/m2. Với căn hộ diện tích 100-138 m2, tổng giá trị phổ biến từ 4,8 tỷ đến hơn 6,8 tỷ đồng, tùy vị trí và mức độ hoàn thiện.

Tòa CT3 và CT4 có diện tích căn hộ đa dạng hơn, từ khoảng 60m2 đến hơn 114m2. Giá rao bán phổ biến khoảng 45-55 triệu đồng/m2; tại CT5 từ 43-50 triệu đồng/m2 và CT6 từ 42-50 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, chung cư Usilk City lại gặp số phận hẩm hiu. Do không bàn giao nhà đúng hẹn, năm 2013, hàng trăm khách hàng đã chung tay “trục vớt" dự án. Một số tòa người mua nhà tự hoàn thiện để về ở, còn lại nhiều chung cư khác vẫn bỏ không.

Tòa nhà CT1-104 được BIDGroup tiếp quản và triển khai năm 2019 với tên thương mại là BID Residence. Tuy nhiên, chủ đầu tư này lại vướng lùm xùm khi người mua phản ánh dự án chậm tiến độ.

Tích cực nhất là việc tiếp quản tòa CT2-105. Năm 2015, CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô vào tiếp quản tòa chung cư này với tên mới là HPC Landmark 105. Dự án đã được hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng năm 2018.

Hiện giá căn hộ tại đây được rao bán khoảng 50-70 triệu đồng/m2, tùy diện tích, tầng cao, vị trí và nội thất. Với căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 76-86 m2, giá rao bán phổ biến từ 4,5 tỷ đến 5,8 tỷ đồng/căn. Các căn 3 phòng ngủ diện tích khoảng 99-121 m2 có giá từ 5,5 tỷ đến 7,7 tỷ đồng.