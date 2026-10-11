Mặt bằng giá căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM tăng mạnh trong hơn 3 năm qua, có thời điểm tăng hơn gấp đôi. Ở phân khúc siêu sang, một số căn hộ ven sông được chào bán với giá hàng trăm tỷ đồng, trong đó có căn penthouse khoảng 480 tỷ đồng.

Giá căn hộ tăng mạnh

Thị trường căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đang ghi nhận mặt bằng giá chào bán cao, với mức tăng đáng kể trong vài năm gần đây.

Khảo sát của PV VietNamNet cho thấy, giá chào bán căn hộ tại Thủ Thiêm có xu hướng tăng qua từng năm. Năm 2023, giá chào bán căn hộ tại đây dao động khoảng 140-165 triệu đồng/m2. Sang năm 2024, giá vượt 190-200 triệu đồng/m2 vào cuối năm. Đến năm 2025, giá tiếp tục tăng lên khoảng 280 triệu đồng/m2, trước khi đạt khoảng 320 triệu đồng/m2 vào đầu tháng 6/2026.

Giá căn hộ Thủ Thiêm tăng mạnh trong hơn 3 năm qua. Ảnh: Hoàng Hà

Một trong những dự án có mức giá cao là The Metropole. Trên thị trường thứ cấp, nhiều căn hộ tại dự án này đang được chào bán với giá từ vài chục tỷ đồng.

Một số căn 3 phòng ngủ diện tích lớn có giá khoảng 90 tỷ đồng, trong khi các căn duplex và căn hộ diện tích lớn có giá tương đương hoặc cao hơn.

Đáng chú ý, trên thị trường xuất hiện thông tin rao bán một căn penthouse tại The Metropole với giá khoảng 480 tỷ đồng. Đây là mức giá chào bán, chưa phản ánh giá giao dịch thực tế

Xu hướng tăng giá không diễn ra riêng lẻ tại The Metropole. Các dự án khác như The River, Empire City, Zeit River và những dự án mới trong khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng đang hình thành mặt bằng giá cao.

Đơn cử, một số căn hộ hướng sông tại The River Thủ Thiêm từng được giao dịch khoảng 170 triệu đồng/m2 vào năm 2021, hiện được chào bán khoảng 220-330 triệu đồng/m2. Trong khi đó, nhiều căn hộ tại Empire City đang được chào bán ở mức khoảng 280-500 triệu đồng/m2, tùy vị trí và loại căn.

Nguồn cung TPHCM cải thiện, giá căn hộ cao cấp vẫn khó giảm

Đà tăng giá tại Thủ Thiêm diễn ra trong bối cảnh giá căn hộ TPHCM tiếp tục đi lên.

Theo Knight Frank Việt Nam, giá bình quân căn hộ chào bán mới tại TPHCM trước sáp nhập trong quý III/2026 đạt khoảng 4.210 USD/m2, tương đương 110 triệu đồng/m2, tăng 3% so với quý trước và 12% so với cùng kỳ năm trước.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cho biết trong giai đoạn 2021-2026, giá căn hộ sơ cấp tại TPHCM tăng bình quân khoảng 14% mỗi năm, còn giá thứ cấp tăng khoảng 12%. CBRE dự báo giá sơ cấp tiếp tục tăng khoảng 11% mỗi năm trong thời gian tới.

Theo bà Dung, đà tăng ngày càng gắn với các yếu tố mang tính cấu trúc như khan hiếm quỹ đất, hạ tầng hoàn thiện và nhu cầu ở thực.

Trong khi đó, nguồn cung căn hộ tại TPHCM đang cải thiện nhưng phân bổ không đồng đều. Theo CBRE Việt Nam, từ năm 2024 đến nay, tỷ trọng nguồn cung căn hộ mở bán mới tại TPHCM cũ trong toàn vùng giảm còn khoảng 20-50%, khi nguồn hàng được phân bổ mạnh hơn sang Bình Dương, Long An và Đồng Nai.

Trong 7 tháng đầu năm, TPHCM có 37 dự án đủ điều kiện huy động vốn với hơn 27.300 căn, tăng 1,64 lần so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, phần lớn sản phẩm mới vẫn thuộc phân khúc trung và cao cấp, trong khi nguồn cung bình dân gần như vắng bóng. Điều này khiến nguồn cung tăng chưa đủ tạo áp lực kéo giá xuống, nhất là tại những khu vực tập trung nhiều dự án cao cấp như Thủ Thiêm.

Bên cạnh cơ cấu nguồn cung, chi phí vốn cao cũng khiến giá căn hộ khó giảm. Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành, dự báo lãi suất vay bất động sản tiếp tục duy trì ở mức 10-15% một năm.

Theo ông, lãi suất cao làm tăng chi phí đầu vào, khiến doanh nghiệp khó giảm giá bán. Ở phía người mua, chi phí vốn cao cũng cản trở việc sử dụng đòn bẩy tài chính, khiến sức mua có khả năng tiếp tục yếu trong năm tới.



