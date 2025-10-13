Ngày 13/10, UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau nhiều ngày truy tìm, lực lượng chức năng cùng người dân đã bắt được con cá sấu từng tấn công một nam thanh niên.

Cá sấu bị bắt tại khu vực sông Chò (thuộc địa bàn xã Diên Lâm), cách nơi con vật tấn công người dân khoảng 100m về phía hạ nguồn. Con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg.

Con cá sấu dài khoảng 2,6m, nặng gần 80kg. Ảnh: N.X

Con cá sấu đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng đang xác minh nghi vấn cá sấu sổng khỏi một khu du lịch.

Trước đó, vào ngày 8/10, một nam thanh niên đi câu cá ở khu vực sông Chò (xã Diên Lâm) đã bị cá sấu tấn công, gây thương tích, phải cấp cứu tại trạm y tế. Chính quyền đã tổ chức truy bắt cá sấu và cảnh báo người dân, nhưng do nước sông đục nên việc bắt giữ gặp nhiều khó khăn.