Ngày 10/8, Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng 5/8, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Hoa Lư, xuất hiện hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, cầm theo phóng lợn, dao quắm, tuýp sắt, vỏ chai bia… rượt đuổi, hò hét, gây náo loạn đường phố.

12 thanh thiếu niên bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh. CACC)

Qua truy xét, xác minh, công an xác định nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Tuấn Tài (SN 2010, trú phường Tây Hoa Lư) cầm đầu và nhóm của Nguyễn Trí Thức (SN 2010, trú phường Nam Hoa Lư) cùng 16 thanh thiếu niên khác, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để “thanh toán”, giải quyết mâu thuẫn và truy đuổi nhau trên nhiều tuyến phố.

Công an đã triệu tập, lấy lời khai và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 2005), Đinh Trung Kiên (SN 2005), Nguyễn Huy Trường (SN 2007), Nguyễn Đức Xuân (SN 2009), Hoàng Gia Bảo (SN 2007), Nguyễn Đông Dương (SN 2009), Đỗ Văn Hải Anh (SN 2009), Đinh Quốc Dương (SN 2008), Nguyễn Đức Sơn (SN 2007), Nguyễn Thành An (SN 2007), Điền Văn Khánh (SN 2007) đều trú tỉnh Ninh Bình và Hà Công Huy (SN 2007) trú xã Cẩm Vân (Thanh Hoá).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.