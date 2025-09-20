Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2021, Đặng Thị Hoài đã nhiều lần cho Lê Thị Thư (SN 1976, ngụ phường Sơn Trà) vay tiền với tổng số giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Hoài khai nhận đã cho Thư vay với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng cho từng khoản vay.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với bị can Hoài. Ảnh: A.Q

Đáng chú ý, Lê Thị Thư người vay nặng lãi của Hoài chính là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam từ tháng 9/2024. Theo điều tra, lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng, Thư dựng chuyện cần tiền kinh doanh vàng để vay mượn, rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Điển hình, từ tháng 6-11/2021, bà Lê Thị T.H. (SN 1977, cùng phường) đã 90 lần chuyển hơn 20,4 tỷ đồng cho Thư, song chỉ được trả lại hơn 13,8 tỷ đồng. Thư chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng, sử dụng để trả lãi cho các khoản nợ khác hoặc xoay vòng trả cho chính bà H.

Bị can Lê Thị Thư bị khởi tố vào tháng 9/2024. Ảnh: A.Q

Không chỉ bà H., cơ quan điều tra còn nhận 5 đơn tố cáo khác liên quan hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền mỗi vụ từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Tất cả đang được tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định.