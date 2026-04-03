Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Hạnh (SN 1982, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố, bắt giam đối với Cao Thị Hạnh. Ảnh: CACC

Trước đó, do không có tiền tiêu xài cá nhân, Hạnh đã sử dụng tài khoản Facebook giả danh nam giới với tên Trần Ngọc Hải để làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin của chị Trần Thị Q. (SN 1981, trú tỉnh Hưng Yên), nhưng thường xuyên đi lại, sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Sau khi tạo được sự tin tưởng của chị Q., Hạnh đã dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lừa chị Q. chuyển tiền. Do tin tưởng Hạnh, chị Q. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số gần 1,2 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Hạnh sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Khi nhiều lần bị chị Q. yêu cầu hoàn trả, Hạnh mới chuyển lại 547 triệu đồng và chặn mọi liên lạc với chị Q.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là vụ việc xảy ra trên không gian mạng; đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm chiếm đoạt tài sản, quần chúng nhân dân cần cảnh giác mọi thủ đoạn tương tự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Cao Thị Hạnh theo quy định của pháp luật.