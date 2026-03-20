Như VietNamNet đã đưa tin, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng, với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo. Trong số những người bị hại của Mr Pips và đồng phạm, không ít người bị lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, là số tiền mà họ đã tích cóp trong nhiều năm mới có được.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8-11/2023, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo để liên hệ, dụ dỗ ông Đỗ Văn L. (SN 1966, ở Hà Nội) mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam quản lý.

Ông L. đã chuyển hơn 4,4 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng liên kết với sàn forex do nhân viên của Phó Đức Nam cung cấp. Quá trình đầu tư, ông L. chưa rút được tiền thì đã bị “cháy” tài khoản, thua lỗ hết tiền. CQĐT xác định nhà đầu tư này bị chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Một nhà đầu tư khác là anh Trịnh Xuân Đ. (SN 1983, ở TPHCM) sau khi bị các đối tượng xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế liên hệ dụ dỗ đã mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam quản lý, để rồi bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng.

Bị can Phó Đức Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng nhiều tài khoản Zalo để liên hệ, dụ dỗ chị Dương Bảo K. (SN 1982, ở TP Đà Nẵng) mở tài khoản đầu tư trên sàn forex của Phó Đức Nam.

Chị K. đã chuyển hơn 8,8 tỷ đồng để đầu tư và mới rút được hơn 431 triệu đồng do tài khoản chưa xác định chuyển đến. Chị này bị “cháy” tài khoản, thua lỗ hết hơn 8,4 tỷ đồng.

Một người phụ nữ quê ở Tiền Giang là bà Tống Thị Cẩm L. (SN 1963) cũng bị dụ dỗ mở tài khoản trên sàn forex của Phó Đức Nam, để rồi sau đó bị lừa đảo mất hơn 4,1 tỷ đồng.

Một trong số các nhà đầu tư bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ còn phải kể đến anh Nguyễn Trọng K. (SN 1981, ở Đắk Lắk). Giữa tháng 9/2023, anh K. được một người liên hệ kêu gọi đầu tư vào sàn Soho market, cam kết sẽ thu được lợi nhuận cao.

Người này mời anh K. vào nhóm Zalo “16.LK Giải pháp đầu tư” do Phùng Văn Quyết tạo lập, bao gồm nhiều nhà đầu tư và các “chuyên gia tư vấn”. Nhằm tạo hiệu ứng đám đông để anh K. tin vào việc đầu tư sàn Soho market sẽ có nhiều lợi nhuận, Quyết chỉ đạo nhân viên làm giả nhiều bill lệnh chuyển tiền đầu tư vào sàn này.

Quyết chia sẻ các bill giả này cho các nhân viên khác đang đóng giả là nhà đầu tư đăng bill giả trên ở nhóm “16.LK Giải pháp đầu tư” để “dụ mồi”. Ngày 27/10/2023, anh K. liên hệ trực tiếp với Quyết nhờ tư vấn đầu tư. Nghe lời tư vấn, ban đầu anh K. chỉ nạp 2.000 USD (tương đương hơn 49 triệu đồng). Sau những lời dụ dỗ của Quyết, cuối cùng nhà đầu tư đã nạp vào tài khoản hơn 2,5 tỷ đồng, để rồi sau đó bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được công nhận tại Việt Nam

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội, hoạt động đầu tư chứng khoán là việc mua bán, nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu, quyền mua cổ phần, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác do Chính phủ ban hành trên thị trường chứng khoán.

Tại Việt Nam chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và Công ty con là SGDCK Hà Nội và SGDCK TPHCM được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán. Do đó, ngoài SGDCK Việt Nam và công ty con thì không tổ chức, cá nhân nào được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Các loại chứng khoán được phép giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được pháp luật về chứng khoán quy định và phải đáp ứng các điều kiện về niêm yết và đăng ký giao dịch trước khi được đưa vào giao dịch trên SGDCK.

Theo CQĐT, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và cấp phép.