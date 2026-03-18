Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) cùng 74 đồng phạm về nhiều tội danh. Riêng Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, kinh doanh forex trên các ứng dụng MT4, MT5 hiện chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.

Dù không được cấp phép, nhưng trong thời gian qua, các đối tượng vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

TikToker Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Mr Pips bàn bạc với Uran về việc tạo lập, quản lý các trang web (kết nối MT4, MT5, dùng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ khách mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

CQĐT chỉ ra, các trang web trên bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web này thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Vì vậy, khi khách hàng thua là chủ sàn được tiền đó.

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP HCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ và được Uran đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran.

Triển khai mô hình tại Việt Nam, thu bộn tiền bất chính

Sau khi về Việt Nam, Mr Pips thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập, trực tiếp điều hành văn phòng kinh doanh và giao cho Liên Anh phụ trách marketing.

Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và năm 2022 bàn với Bùi Trung Đức về việc để hai người này mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex để dụ dỗ, lôi kéo những người bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.

Theo CQĐT, hoạt động của Nam và đồng bọn có quy mô, tổ chức, hành vi thực hiện rất tinh vi. Các văn phòng làm việc của Mr Pips đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng.

Nhiều siêu xe tiền tỷ của đường dây lừa đảo bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu. Khi vào làm việc, họ sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với các trang web sàn chứng khoán.

Ban đầu, các nhà đầu tư sẽ được cho thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút về tài khoản. Sau đó, nhân viên kinh doanh và các quản lý cấp trên sẽ chuyển thông tin bị hại cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Nhân viên bộ phận này liên hệ, giới thiệu chuyên gia tư vấn 1-1, rồi dụ dỗ nhà đầu tư chuyển khoản và đặt lệnh nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của nhà đầu tư bị thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Với thủ đoạn nêu trên, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Mr Pips thực hiện hành vi rửa tiền, sắm loạt siêu xe, mua rất nhiều bất động sản ở TPHCM và các tỉnh thành lân cận.