Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Diệp Văn Vĩnh (32 tuổi, ngụ xã Long Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam Diệp Văn Vĩnh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo kết quả điều tra, Vĩnh từng là nhân viên tín dụng tại Phòng giao dịch Trần Đề của Ngân hàng BVBank. Do nợ nần, người này nảy sinh ý định lừa đảo, đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều khách cần vay tiền gấp để đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao, hoàn vốn nhanh nhằm huy động tiền.

Ban đầu, Vĩnh vay số tiền nhỏ, trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Khi các nạn nhân tin tưởng, từ giữa tháng 9/2025, Vĩnh huy động tiền của 5 người với tổng số 20,4 tỷ đồng. Nhận tiền, Vĩnh không thực hiện như cam kết mà dùng trả nợ cá nhân, tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hình thức huy động vốn, vay mượn lãi suất cao, đặc biệt thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng để “đáo hạn hộ”. Khi giao dịch, cần thực hiện qua ngân hàng, có chứng từ rõ ràng và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.