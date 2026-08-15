Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, ông Hậu được xác định có trách nhiệm chính đối với những sai phạm xảy ra trong quá trình thực hiện Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, còn gọi là dự án rác Hương Bình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2016, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế) có báo cáo đề xuất, thuyết minh chủ trương đầu tư dự án rác Hương Bình.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Hà Xuân Hậu (áo sơ mi xanh, đeo kính). Ảnh: CACC

Dự án gia hạn nhiều lần, kéo dài hơn 7 năm vẫn chưa hoàn thành

Tháng 10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phê duyệt đầu tư và giao đơn vị của ông Hậu làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 85,79 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 45 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020.

Quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan điều tra xác định Ban QLDA để xảy ra nhiều sai phạm. Trong đó, có dấu hiệu đề xuất chủ trương đầu tư thiếu tính khả thi, địa điểm xây dựng chưa phù hợp, mất cân đối giữa công suất thiết kế (150 tấn/ngày đêm) với khối lượng rác thải hiện có thể đưa về dự án để xử lý (chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm).

Sau đó, Ban QLDA báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển đổi dự án thành điểm tập kết rác cho Nhà máy xử lý rác Phú Sơn. Đến nay, các hạng mục vẫn chưa hoàn thành, tính khả thi của dự án không được đảm bảo.

Cơ quan điều tra Công an TP Huế thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA đã không đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, năng lực thi công, dẫn đến lựa chọn nhà thầu yếu kém. Dự án vì vậy chậm tiến độ, phải gia hạn nhiều lần và kéo dài hơn 7 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành.

Một số gói thầu thi công chính bị “đội vốn”. Một số hạng mục đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa được đưa vào sử dụng, không có phương án bảo quản, dẫn đến suy giảm chất lượng, gây lãng phí ngân sách.

Trong quản lý hợp đồng xây dựng, Ban QLDA không kịp thời theo dõi, bám sát tiến độ thi công của nhà thầu, thiếu biện pháp quản lý rủi ro duy trì các công cụ tài chính nhằm đảm bảo ngân sách Nhà nước không bị thất thoát trước các thời điểm kết thúc thời gian thi công theo hợp đồng.

Quá trình xử lý vi phạm của nhà thầu đã thiếu kiên quyết, không sớm chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu có vi phạm cơ bản hợp đồng, không triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo thu hồi số tiền tạm ứng, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,14 tỷ đồng.

Công an TP Huế đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các thành viên Ban QLDA và các nhà thầu liên quan.