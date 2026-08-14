Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Yến Thu (32 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Yến Thu. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, Thu cùng chồng nhiều lần tiếp cận hai người phụ nữ để mượn tiền. Cặp vợ chồng đưa ra thông tin cần tiền gấp để "đáo hạn ngân hàng".

Vợ chồng Thu nói cần tiền để tất toán các khoản vay đến hạn tại ngân hàng, sau đó sẽ vay lại và hoàn trả cho người cho mượn.

Tin tưởng, hai người phụ nữ nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng Thu. Mỗi lần giao nhận tiền, các bên đều lập giấy mượn tiền, trong đó thể hiện mục đích vay là để đáo hạn ngân hàng.

Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, Thu không trả tiền mà tìm cách né tránh. Khi được tìm gặp, cả hai thừa nhận đã sử dụng số tiền vay vào mục đích khác, không dùng để đáo hạn ngân hàng như đã nói trước đó.

Tổng số tiền vợ chồng Thu còn nợ hai người phụ nữ là 14,75 tỷ đồng.

Nhận đơn tố giác từ các nạn nhân, Công an tỉnh Vĩnh Long vào cuộc xác minh, xác định có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thu.