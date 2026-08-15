Ngày 15/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án cùng 18 bị can liên quan đến việc vận chuyển chân giò lợn đông lạnh qua biên giới.

Trước đó, lúc 17h45 ngày 31/7, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Hải Sơn kiểm tra một kho bãi của Trần Văn Cối (SN 1991) tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Đối tượng Trần Văn Cối cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Thời điểm kiểm tra, Trần Văn Cối, Trần Văn Cao (SN 1998) và Trần Văn Hỷ (SN 1981, cùng trú xã Hải Sơn) đang chỉ đạo 11 người địa phương bốc vác các bao tải đựng chân giò lợn đông lạnh từ một container đặt cố định trong kho lên thùng ô tô bán tải BKS 14C-376.46 do Háu A Tài (SN 1991, trú xã Hải Sơn) điều khiển.

Tại kho còn có 2 ô tô bán tải do Nịnh Văn Sặng (SN 1999) và Nình Quang Vinh (SN 1999, cùng trú xã Hải Sơn) điều khiển, đang đỗ chờ để tiếp nhận các bao tải đựng chân giò lợn.

Tổng số chân giò lợn đông lạnh bị thu giữ là hơn 5,3 tấn.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Cối (chủ hàng) và các đối tượng liên quan khai nhận số chân giò lợn trên đang chuẩn bị được vận chuyển, bán trái phép qua biên giới sang Trung Quốc.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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