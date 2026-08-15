Liên quan đến vụ án làm giả hồ sơ thí nghiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 6 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án lên 15 người.

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can, về các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định, ngoài các bị can đã bị khởi tố, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung (giám đốc) và Lê Văn Trung (phó giám đốc) của Công ty Cổ phần Giao thông Thạch Thành đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu nhằm hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Tại Công ty TNHH Tân Nam Thành và Công ty Địa ốc Trường Sơn, trong giai đoạn 2025-2026, các giám đốc và nhân viên của hai công ty này đã liên hệ với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ hoàn công một số công trình.

Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 6 bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 người về các tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.