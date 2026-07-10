Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hải (47 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị can Trần Đình Hải. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2025, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hải quen biết với ông Hoàng Ngọc D. (49 tuổi, trú xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Qua tiếp xúc, Hải biết ông D. là người đại diện của Công ty Thuốc lá H.L., thường xuyên cung cấp phân bón, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân trồng cây thuốc lá trên địa bàn xã Ea Súp.

Từ đó, Hải tự giới thiệu mình là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất phân bón, có đầy đủ điều kiện pháp lý và năng lực sản xuất để chào mời kết nối.

Sau đó, Hải đã ký kết hợp đồng bán hơn 250 tấn phân bón các loại cho Công ty H.L.

Bước đầu, Phòng CSKT Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm rõ, số phân bón do công ty của Hải cung cấp có nhãn mác, bao bì ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất, phân phối; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, mã số công bố chất lượng; giả mạo bao bì của các công ty sản xuất phân bón uy tín khác nhằm lập lờ về nguồn gốc, xuất xứ và nơi đóng gói.

Tính từ tháng 10-12/2025, công ty của Hải đã giao cho phía ông D. tổng cộng hơn 250 tấn phân bón.

Trong đó, ông D. đã phân phối hơn 161 tấn cho các hộ dân trồng thuốc lá sử dụng. Số còn lại hơn 89 tấn (trị giá hơn 1 tỷ đồng) đã bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và tạm giữ.