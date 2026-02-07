Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả vào ngày 7/2. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

​Trước đó, cảnh sát kiểm tra xe bán tải BKS 63C-160.56 do Trần Phương Vũ (31 tuổi) điều khiển tại xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ) vào ngày 2/2.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình (thứ 3 từ trái sang), Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo vụ án. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại phân bón không có hóa đơn, chứng từ. Tang vật ban đầu gồm 240kg phân bón hỗn hợp, 400kg phân bón hữu cơ và 20 lít phân bón lá. Vũ khai nhận số hàng trị giá 40 triệu đồng do Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất.

​Mở rộng điều tra, công an khám xét hộ kinh doanh của Trần Thị Triệu và công ty tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp này do Nguyễn Văn Thiệt làm chủ sở hữu.

Phân bón giả cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Thiệt thừa nhận đã thành lập 4 công ty từ tháng 4/2025 để sản xuất phân bón giả. Các đơn vị gồm: Công ty TNHH sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử, Công ty TNHH nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh và Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX.

​Cả 4 công ty đều chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Các nhãn hiệu bị làm giả đều không ký kết hợp đồng gia công hay ủy quyền cho phía công ty của Thiệt.

​Thiệt trực tiếp chỉ đạo sản xuất và điều hành. Trần Thị Triệu thực hiện livestream bán hàng trên TikTok.

​Cơ quan công an đã thu giữ tổng cộng 4.598kg và 1.335 lít phân bón các loại khi kiểm tra tại TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.