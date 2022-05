Bắt giám đốc công ty sản xuất phân bón giả ở Thanh Hóa

Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 17/5, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an TP Thanh Hóa phát hiện và tạm giữ hơn 100 tấn phân bón hỗn hợp NK do Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Cường Phát sản xuất, có nhiều dấu hiệu sai phạm trong kinh doanh, sản xuất phân bón.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với Hoàng Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP Thanh Hóa đã tiến hành mã hóa các mẫu phẩm, gửi đi trưng cầu giám định, phân tích các thành phần cấu thành sản phẩm. Qua đó, đã phát hiện hơn 100 tấn phân bón nói trên không đủ tiêu chuẩn, trong đó có hơn 13 tấn là hàng giả, không có giá trị sử dụng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Cường (SN 1982, Giám đốc công ty) khai nhận đã chỉ đạo công nhân bỏ thiếu 40% hàm lượng kali trong thành phần của phân bón hỗn hợp NK so với tiêu chuẩn đã công bố để hạ giá thành sản phẩm.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lê Dương