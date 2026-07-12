Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ba bị can gồm Nguyễn Phi Hải (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hải Phi Long), Trương Công Cường (53 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) và Võ Thị Duyên (39 tuổi, trú xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk).

Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Nguyễn Phi Hải cùng đồng phạm có dấu hiệu cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi.

Quá trình điều tra, công an xác định Hải là người cầm đầu, núp bóng Công ty TNHH Hải Phi Long kinh doanh, mua bán ô tô cũ để hoạt động tín dụng đen.

Nhóm này tìm người có nhu cầu vay tiền, cung cấp các gói vay theo tháng, vay đáo hạn hoặc cầm cố tài sản. Khi người vay không trả đúng hạn, Hải chỉ đạo đàn em đến nơi ở, nơi làm việc của con nợ để quấy rối, gây áp lực, đòi nợ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, nhóm của Hải đã cho sáu người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng mỗi ngày, tương đương 109,5-182,5%/năm. Mức lãi này cao gấp 5,5-9,1 lần trần lãi suất theo quy định, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.