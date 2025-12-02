Ngày 2/12, TAND TPHCM tuyên phạt Chu Mạnh Cường (30 tuổi, quê Hà Nội) 2 năm 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng tội danh, 9 bị cáo liên quan bị tuyên mức án 2 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng, tháng 4/2023, Cường nảy sinh ý định cho nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất từ 360%/năm; cho vay trả đứng với lãi suất lên tới 540%/năm, đồng thời thu phí dịch vụ 2–10% cho mỗi lần giải ngân.

Để thực hiện kế hoạch, Cường thuê thêm 9 người phụ giúp. Bị cáo lập một nhóm chung trên ứng dụng Messenger mang tên “Nhóm mới nổi” để tiện chỉ đạo. Tại đây, Cường phân công nhiệm vụ cho từng người gồm: chạy quảng cáo tìm nguồn khách vay; xác minh nhân thân và điều kiện vay; trực tiếp cho vay, thu lãi, ghi chép sổ sách; nhắn tin đòi nợ và tạt sơn nhà khi người vay không trả.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo thỏa thuận, Cường lo chỗ ăn ở cho những người trực tiếp cho vay và cuối năm chia cho họ 30% doanh thu từ khoản tiền thu được. Những người “học việc” trong lĩnh vực cho vay, đi đòi nợ được trả lương 80–100 triệu đồng/năm.

Từ tháng 4 đến tháng 12/2023, bằng các thủ đoạn trên, Cường cùng đồng phạm thu lợi bất chính hơn 4,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng và gây mất an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.