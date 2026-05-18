Ngày 18/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Thương (31 tuổi, trú xã Ea Wer) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 1/2026, Thương quen biết với cháu gái tên U. (15 tuổi) trú cùng xã Ea Wer.

Sau một thời gian trò chuyện qua lại, giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục.

Từ ngày 20/2 đến ngày 9/3, Thương và cháu U. đã 3 lần quan hệ tình dục tại nhà riêng của Thương. Tất cả những lần quan hệ này đều được cháu U. đồng thuận, tự nguyện.

Điều đáng nói, mặc dù biết cháu gái mới 15 tuổi nhưng Thương vẫn thực hiện hành vi nêu trên.

Đến trưa 9/3, khi bị người nhà gặng hỏi, cháu U. đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an, Thương bị bắt giữ.