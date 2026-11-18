Ngày 18/11, Công an TPHCM cho biết Công an phường Phú Lợi vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trên địa bàn, mới đây, Công an phường Phú Lợi, TPHCM đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế.

Đối tượng Shao Zhenquan (trái) và Zhang Jinzhu. Ảnh: CA

Cụ thể, lực lượng công an phát hiện 2 người nước ngoài biểu hiện nghi vấn. Qua công tác nghiệp vụ xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng khác, Công an phường Phú Lợi xác định 2 người này là Shao Zhenquan (SN 1968) và Zhang Jinzhu (SN 1984, cùng có quốc tịch Trung Quốc) và hiện đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế.

Lực lượng Công an phường Phú Lợi đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng và tiến hành lập hồ sơ, bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình có cho người nước ngoài thuê trọ cần nghiêm túc chấp hành việc khai báo tạm trú qua hệ thống trực tuyến.

Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, không rõ nhân thân lai lịch, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an địa phương.