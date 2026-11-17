Công an TPHCM phát hiện 7 cặp nam nữ mua bán dâm tại các cơ sở massage, dịch vụ giải trí với giá từ 2 triệu đồng mỗi lượt, khởi tố 8 người liên quan.

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Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm” xảy ra tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati.

Trước đó, cuối tháng 10, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, phát hiện 7 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, số 52-54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm.

Nữ nhân viên một cơ sở massage bị bắt quả tang phục vụ khách tới bến. Ảnh: CA

Cơ quan điều tra xác định cơ sở này do Nguyễn Quốc Bảo làm chủ, giao Nguyễn Đức Khang quản lý, điều hành. Khang trực tiếp tư vấn, nhận tiền và điều nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng mỗi lượt. Cơ sở thu lợi từ tiền vé.

Tại cơ sở Regal, số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, công an phát hiện thêm 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Hai người quản lý, điều hành là Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bị xác định tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm tại phòng massage với giá từ 2 triệu đồng mỗi lượt, chưa bao gồm tiền vé massage 1,7 triệu đồng mỗi giờ. Trang và Hạnh bị khởi tố về tội Chứa mại dâm.

Đối với hộ kinh doanh Kati, tại số 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, từ việc bắt quả tang một cặp nam nữ mua bán dâm tại khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, công an mở rộng điều tra, làm rõ đường dây môi giới mại dâm gồm 4 người: Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung.

Công an làm việc với đối tượng liên quan. Ảnh: CA

Theo điều tra, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Trung tìm kiếm, đưa tiếp viên đến để Lương quản lý và giới thiệu cho khách; Giang phụ trách thu tiền. Khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc, cơ sở thu 3 triệu đồng mỗi người dưới danh nghĩa tiền phạt.

Cả 4 người bị khởi tố về tội Môi giới mại dâm.

Ngoài các vụ án trên, đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra 3 quán bar tại phường Sài Gòn, gồm Miuli, Vela và Golden.

Qua kiểm tra nhanh ma túy đối với 53 người, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính. Trong đó, một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa, hai nhân viên tại Vela Bar và Golden Bar dương tính với ma túy.

Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ án, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.