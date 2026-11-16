Thua lỗ khi đầu tư vàng trực tuyến trên các sàn ngoại hối, Thái Thị Thu Đào (ở TPHCM) dựng lên 83 phi vụ mua bán bất động sản "ảo" để huy động hơn 1.340 tỷ đồng, qua đó lừa đảo của nhiều nạn nhân.

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào (46 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thái Thị Thu Đào là người đại diện của Công ty CP Tập đoàn Langbiang và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Redeyes.

Do tham gia đầu tư mua bán vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB (thông qua ứng dụng XTB Online Investing) dẫn đến thua lỗ nặng, Đào nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền tiếp tục "gỡ gạc".

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Thái Thị Thu Đào. Ảnh: CA

Để tạo lòng tin, Đào đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư mua bán bất động sản có lợi nhuận cao, vòng quay vốn cực nhanh, chỉ từ 5-10 ngày/giao dịch. Thực chất, bị can dùng tiền của người nộp sau trả lãi và gốc cho người trước, phần còn lại đổ vào sàn XTB.

Từ tháng 5/2022-11/2022, Đào đã vẽ ra 83 vụ mua bán đất không có thật. Tổng số tiền các bị hại chuyển cho Đào lên tới hơn 1.343 tỷ đồng. Để duy trì vỏ bọc uy tín, Đào chuyển hoàn trả lại gần 1.300 tỷ đồng, bước đầu cơ quan điều tra xác định bị can đã chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đào còn lợi dụng tư cách Tổng Giám đốc Công ty CP Redeyes, tung tin giả về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các dự án của doanh nghiệp này để kêu gọi ký thỏa thuận hợp tác.

Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục bịa đặt các tình huống phát sinh nhằm yêu cầu nạn nhân nộp thêm tiền, rồi mang toàn bộ đi giao dịch vàng ảo trên các sàn Exness, XM. Với chiêu thức này, Đào chiếm đoạt thêm hơn 13,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã làm việc với 8 bị hại và đang mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan điều tra thông báo những cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Thái Thị Thu Đào sớm liên hệ Phòng CSKT (địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để trình báo, phối hợp giải quyết.