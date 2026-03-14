Ngày 14/3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Rơ Lan Đoàn (SN 2006, trú làng Gào) và Siu Búp (SN 2002, trú làng Le 1, cùng ở xã Ia Krêl) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Rơ Lan Đoàn và Siu Búp. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h30 ngày 12/3, khi đang ngồi thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), chị Đ.T.M.T. (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới mang theo con dao cán dài áp sát từ phía sau.

Các đối tượng đã dùng tay kéo mũ của chị T. trùm kín mặt nạn nhân rồi giật túi xách bên trong có khoảng 40 triệu đồng. Sau khi gây án, cả 2 nhanh chóng lên xe mô tô tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và công an các xã lân cận tiến hành khoanh vùng, truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 9h ngày 13/3, lực lượng công an bắt giữ Đoàn và Búp tại nhà riêng.

Qua khám xét, công an thu giữ gần 26 triệu đồng, 1 con dao cùng 2 xe mô tô là tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.