Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Lạc Đạo tiếp nhận tin báo của người dân về việc chị N.T.X. (SN 1982, trú xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) bị một nam thanh niên tấn công khi đang điều khiển xe máy tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Hiện trường vụ việc tại thôn Hoàng Nha, nơi chị N.T.X. bị tấn công.

Cụ thể, vào khoảng 13h10 cùng ngày, khi chị X. đang di chuyển trên đường thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, điều khiển xe mô tô Honda Vision màu trắng chặn xe.

Thấy nguy hiểm, chị X. điều khiển xe tránh né và chạy vào nhà một người dân gần đó. Tuy nhiên, đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng dao đâm vào người chị X. gây rách da, chảy máu ở hai bên sườn.

Nạn nhân tiếp tục bỏ chạy vào sân nhà dân thì đối tượng lấy một túi nilon màu trắng treo trên xe của chị X. rồi bỏ trốn.

Chị X. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhưng không qua khỏi.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị B.T.T.L. (SN 2006, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh).

Chiếc xe mô tô Honda Vision màu trắng mà chị L điều khiển trước khi tử vong có đặc điểm trùng khớp với phương tiện đối tượng sử dụng trong vụ tấn công chị X.

Đoạn đường nơi chị B.T.T.L bị sát hại.

Nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp chỉ đạo Phó Giám đốc cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh phối hợp với VKSND (khu vực và tỉnh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời huy động lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nghi phạm gây ra hai vụ việc trên là Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo; có tiền sử sử dụng ma túy).

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định truy tìm người, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố lân cận huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 8h20 ngày 15/1, nhận thấy không thể tiếp tục bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh đầu thú và bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.