Ngày 11/12, Công an xã Ea Súp cho biết đơn vị đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ ba thiếu niên liên quan đến vụ đánh người và cướp tài sản.

Những người bị bắt gồm Hồ Phạm Đăng Thông (17 tuổi), Nguyễn Vĩnh Hoàng (15 tuổi) và Trần Hữu Huy (16 tuổi), cùng trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Trước đó, chiều 6/12, Công an xã Ea Súp tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Huấn (40 tuổi, trú cùng địa phương) về việc bị ba thiếu niên hành hung, cướp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ trong vòng hai giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Súp đã làm rõ, bắt giữ ba nghi phạm là Thông, Hoàng và Huy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các thiếu niên khai nhận rằng hôm 3/12, do mâu thuẫn với anh Huấn tại một đám cưới trên địa bàn, cả nhóm đã khống chế, dùng xe máy chở anh đến một nghĩa trang gần đó rồi dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh đập.

Sau khi hành hung, nhóm này cướp của anh Huấn 60.000 đồng và một sợi dây chuyền bạc, mang đi bán được 900.000 đồng.