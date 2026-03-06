Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Thảo (SN 2008), Nguyễn Trọng Bình (SN 2010) và Nguyễn Hữu Anh Khoa (SN 2011, cùng trú phường Sơn Trà) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 2/3, nam sinh T.T.Đ. (SN 2009, trú phường Hòa Cường) điều khiển xe đạp điện chở T.G.H. (SN 2011) trên đường Trần Đức Thảo thì bị 3 đối tượng đi xe máy chặn lại. Một đối tượng cầm thanh sắt tấn công khiến Đ. phải bỏ chạy để thoát thân, bỏ lại xe tại hiện trường.

Sau đó, nhóm đối tượng chiếm đoạt chiếc xe rồi tẩu thoát. Nạn nhân quay lại, phát hiện xe đã bị lấy mất nên đến trụ sở công an trình báo.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường liên quan khẩn trương truy xét nghi phạm. Đến khoảng 13h ngày 3/3, lực lượng công an xác định 3 thiếu niên trên là nghi phạm vụ cướp nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 1/3 đã sử dụng xe máy trộm cắp được để đi tìm người sơ hở để cướp tài sản.

Khi phát hiện hai nam sinh đi xe đạp điện trên đường Trần Đức Thảo, cả nhóm nảy sinh ý định cướp. Sau khi gây án, các đối tượng vứt xe máy và hung khí tại bãi đất trống ven biển Mân Thái, còn chiếc xe đạp điện được mang về tháo rời nhằm che giấu tang vật.