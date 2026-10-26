Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công sới bạc trong rừng và khởi tố đối với 20 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc tại các khu vực đồi núi hẻo lánh, xa khu dân cư, địa hình phức tạp và không có sóng điện thoại nhằm tránh bị phát hiện. Các đối tượng chủ yếu đến từ Lạng Sơn, TP Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Các đối tượng đánh bạc cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 22/10, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác.

Lực lượng công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ số tiền trên 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Đức Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đức Hà (SN 1986), Phương Văn Thái (SN 1977), Nguyễn Văn Thái (SN 1988), Vi Văn Đạo (SN 1993) và Hà Văn Tôn (SN 1992, tất cả trú tỉnh Lạng Sơn) là các đối tượng chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng khác đến chơi theo từng ca, mỗi ca hoạt động từ 2-3 giờ, thu phí mỗi người 500.000 đồng/ca.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hà, công an thu giữ một khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Khẩu súng cùng 70 viên đạn qua khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Đức Hà. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

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