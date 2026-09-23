Mới đây, TAND khu vực 6 - Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Trường (SN 2005, trú phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh) về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, do không có thu nhập ổn định, ngày 5/2, Trường biết đến trang quảng cáo hình thức cá cược được thua bằng tiền nên nảy sinh ý định đánh bạc.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Trường sử dụng điện thoại di động tải ứng dụng đánh bạc, đăng ký tài khoản và nạp tiền để tham gia trò chơi “CASINO SEXY” dưới hình thức baccarat.

Trường đồng thời liên kết các tài khoản ngân hàng cá nhân với tài khoản trên ứng dụng để thực hiện việc nạp, rút tiền.

Từ ngày 6-10/2, Trường đăng nhập 4 lần vào tài khoản trên ứng dụng, thực hiện 480 lần đặt cược với tổng số tiền đánh bạc hơn 9,56 tỷ đồng. Trong đó, tổng số tiền thắng là hơn 4,48 tỷ đồng, số tiền cược thua hơn 3,93 tỷ đồng.

Quá trình đánh bạc, Trường đã rút số tiền thắng để chi tiêu cá nhân, trong đó mua 1 xe máy Honda SH với giá 92 triệu đồng và 1 xe máy Honda Wave với giá 25 triệu đồng.

Tại phiên tòa, xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Trường 5 năm tù về tội “Đánh bạc”.

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