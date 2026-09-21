Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 26/8, bà H.T.B.P. (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đến trình báo về việc chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A. vào hôm 13/7.

Phát hiện sự việc, bà P. liên hệ với N.T.A., đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả mà sử dụng 1,3 tỷ đồng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia. Sau khi thua bạc, N.T.A. không còn khả năng hoàn trả số tiền.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.