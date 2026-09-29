Ngày 29/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Duy Anh Vũ tại phiên tòa. Ảnh: NT

Theo cáo trạng, năm 2023, bố ruột của Vũ có 2 vườn sầu riêng đến thời điểm thu hoạch tại xã Dliê Ya, sản lượng khoảng 8 tấn. Tiếp giáp các vườn này là vườn sầu riêng của anh họ Vũ, có khoảng 230 cây, sản lượng ước tính 25 tấn.

Lợi dụng việc các vườn nằm liền kề, không có hàng rào ngăn cách, trong thời gian bố về Hà Nội, Vũ tự nhận mình là chủ các vườn sầu riêng. Sau đó, Vũ dẫn nhiều người đến xem vườn, ký hợp đồng mua bán và nhận tiền đặt cọc.

Trong các ngày 22 và 23/7/2023, Vũ dẫn bà Phạm Thị L. đi xem 2 vườn sầu riêng tại buôn Dliê Ya B và thôn Ea Krái. Tin tưởng Vũ là chủ vườn, bà L. ký 2 hợp đồng mua bán sầu riêng, sau đó gửi ảnh hợp đồng cho ông Đào Minh Đ. xem. Ông Đ. tin tưởng và chuyển cho Vũ 150 triệu đồng tiền đặt cọc.

Một trường hợp khác xảy ra ngày 30/8/2023, khi Vũ dẫn 2 nhân viên thu mua sầu riêng và kế toán của một doanh nghiệp tại Đắk Lắk đi xem vườn. Sau khi được giới thiệu Vũ là chủ vườn, doanh nghiệp ký hợp đồng và chuyển 1 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Từ ngày 22/7 đến 4/9/2023, dù không sở hữu các vườn sầu riêng và không được chủ vườn ủy quyền bán trái, Vũ vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của 12 cá nhân và 3 doanh nghiệp.

Sau khi nhận tiền, Vũ sử dụng để đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. Ngày 26/1/2026, Vũ bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại TPHCM.

Ngoài tuyên phạt mức án chung thân, HĐXX buộc bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Được biết, trước đó, Vũ từng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.