Tây Ninh:

Ngày 6/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong băng nhóm trộm chó liên tỉnh do vợ chồng Nguyễn Minh Đức (47 tuổi, ngụ TPHCM) và Phan Thị Thanh Thảo (51 tuổi) cầm đầu.

Các đối tượng trong băng nhóm trộm chó bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: MĐ

7h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng các lực lượng cơ động và công an địa phương đồng loạt chia làm 5 tổ công tác, bất ngờ đột kích vào 5 tụ điểm do vợ chồng Đức cầm đầu.

Tại hiện trường, công an thu giữ 105 con chó vừa bị trộm, dàn phương tiện gồm xe máy, ô tô từ 4 đến 16 chỗ, biển số giả, súng bắn điện và dụng cụ tự chế nguy hiểm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quy trình hoạt động khép kín hết sức tinh vi. Hằng đêm, nhóm đàn em lái xe máy hoặc ô tô loại nhỏ gắn biển số giả, lùng sục khắp các ngõ ngách tại Tây Ninh để bắn trộm chó.

Biển số giả, súng bắn điện và dụng cụ tự chế nguy hiểm bị thu giữ. Ảnh: MĐ

Toàn bộ "chiến lợi phẩm" sau đó được tập kết, giao cho Đức để đối tượng dùng ô tô 16 chỗ chở về nhà riêng tại phường An Tịnh (Tây Ninh) sơ chế cấp tốc.

Ngay khi hoàn tất, đích thân Đức sẽ vận chuyển số thịt chó này về TPHCM phân phối cho các đầu mối tiêu thụ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.