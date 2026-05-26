Sáng 26/5, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Công an xã Ea Ning cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 1 đối tượng có hành vi trộm cắp chó, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ea Ning phát hiện một số đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nguyễn Văn Nở bị khống chế bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Tối ngày 23/5, Công an xã Ea Ning triển khai 3 tổ công tác tiến hành mật phục. Đến khoảng 0h55 ngày 24/5, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đang đi trộm chó trên địa bàn thôn 24, xã Ea Ning.

Lúc này, tổ công tác nhanh chóng tập trung lực lượng truy đuổi, vây bắt và khống chế được đối tượng Nguyễn Văn Nở (SN 1982, quê quán xã Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cũ), hiện trú tại 40/2 Nguyễn Thái Bình, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Riêng đối tượng còn lại bỏ chạy thoát thân.

Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 xe máy mang BKS: 89F1-019.97, 1 bao xác rắn bên trong đựng 2 con chó còn sống, miệng bị cuốn băng keo đen, cùng nhiều đồ vật sử dụng để đi trộm cắp tài sản.

Một con chó bị bắt đựng trong bao tải. Ảnh: MQ

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Nở khai nhận, khoảng 21h ngày 23/5, Nở cùng Võ Văn T. (trú tại xã Hòa Đông, tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau đi trộm cắp chó về bán kiếm tiền tiêu xài.

Trước khi đi, cả hai chuẩn bị công cụ như kích điện, đèn pin, băng keo... và phương tiện để đi trộm cắp chó. Nở điều khiển xe máy chở T. ngồi sau, cả hai đối tượng đi đến xã Ea Tiêu bắt được 1 con chó màu vàng xám (khoảng 10 kg), bắt 1 con chó màu đen (khoảng 10kg) ở khu vực chợ Việt Đức.

Sau đó, Nở và T. tiếp tục đi đến địa phận thôn 24, xã Ea Ning để tiếp tục tìm chó thì bị Công an xã Ea Ning bắt giữ. Lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn T. để xử lý theo quy định.