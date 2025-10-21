Cụ thể, vào khoảng 19h, ngày 20/10, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an phường Bắc Giang triển khai lực lượng khống chế và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Nhật (SN 1990, trú tại số 41, đường Giáp Hải, tổ dân phố Đông Giang, phường Bắc Giang).

Đối tượng Vũ Minh Nhật bị khống chế

Đối tượng Nhật được xác định có biểu hiện sử dụng ma túy đá, gây rối trật tự khi đập phá đồ đạc trong nhà, la hét. Quá trình công an vây bắt, Nhật không hợp tác, có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và sử dụng hung khí chống trả, khiến một cán bộ công an phường bị thương.

Trước tính chất manh động và nguy hiểm của đối tượng, lực lượng chức năng đã quyết liệt áp sát, tước hung khí và khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng thi hành nhiệm vụ cũng như chính bản thân đối tượng.

Sau khi bị khống chế, Nhật được bàn giao cho Công an phường Bắc Giang để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.