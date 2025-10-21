Ngày 21/10, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nữ tài xế Đ.K.T. (trú TP Đà Nẵng) về nhiều lỗi vi phạm khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 1/9, trong lúc tuần tra, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) phát hiện ô tô do một phụ nữ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người này bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh.

Khi đến trước số nhà 63 Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã chặn được xe của nữ tài xế nêu trên. Lúc này, nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút ngay trước mặt lực lượng CSGT và người dân.

Nữ tài xế hút bóng cười ngay trong xe. Ảnh: CACC

Tổ tuần tra đưa người và phương tiện về trụ sở Công an phường Ngũ Hành Sơn để làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng xác định nữ tài xế là Đ.K.T., không có giấy phép lái xe ô tô. Kiểm tra phương tiện, công an phát hiện thêm bốn bình chứa khí N2O.

Với các hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và không có giấy phép lái xe, nữ tài xế Đ.K.T. bị Phòng CSGT ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 38 triệu đồng. Đồng thời, chủ xe ô tô cũng bị xử phạt 29 triệu đồng vì lỗi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Ngũ Hành Sơn cũng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với nữ tài xế về hành vi tàng trữ chất cấm; tịch thu tang vật vi phạm. Được biết, nữ tài xế Đ.K.T là một ca sĩ, từng đạt giải trong một số cuộc thi nghệ thuật.